: Un incubateur des sciences à Libreville

L'association '' Top Sciences'' regroupant les enseignants des matières scientifiques et les passionnés des sciences a inauguré, dernièrement, son incubateur des sciences, sis à l'immeuble ABC Mall aux Charbonnages dans le 1er arrondissement de Libreville.

Cet incubateur a pour objectif de recruter et d'apporter une aide pédagogique aux élèves issus des familles économiquement faibles, d'améliorer de 20 % le taux d'intéressement des élèves aux matières scientifiques, et d'au moins 10 % la proportion des filles qui s'intéressent aux sciences, et susciter des vocations professionnelles dans les domaines scientifiques, a expliqué le secrétaire général de ''Top Sciences'', Jean-Yves Mouloungui. " Cet incubateur pourra permettre également d'augmenter les effectifs des ingénieurs et chercheurs nationaux, et fournir une main-d’œuvre hautement qualifiée dans les domaines scientifiques et technologiques", a-t-il ajouté.

Le fait marquant, lors de l'inauguration de ces locaux, est la présentation au public de la salle de réunion, baptisée ''Eugène Bibang Ngomo''. Une reconnaissance pour ce maître-assistant Cames Algèbre, pionnier en la matière. Qui fut et reste une référence dans le domaine des mathématiques au Gabon.

Anita Jordanah Ngonda

