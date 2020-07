Transports, hôtellerie, écoles : allégement, pas relâchement

Dans le même temps, considérés comme de potentielles sources de contamination, ces structures et espaces ont été dotés d'équipements sanitaires nécessaires afin de limiter les risques de contaminations au Covid-19 en ces lieux.

En effet, à l'exemple des établissements de restauration et d'hôtellerie dont l'ouverture du 1er juillet dernier était conditionnée par le respect d'un protocole sanitaire, les aéroports et les transports en commun devaient observer les mêmes règles.

Les aéroports étant considérés à juste titre comme des portes d'entrée du virus, les autorités aéroportuaires gabonaises ont établi un protocole sanitaire pour les passagers des vols nationaux et internationaux. ''Pour les passagers à l’arrivée des vols internationaux, présenter un test PCR négatif à la Covid-19 effectué 5 jours au plus avant la date d’embarquement dans le pays d’origine, se soumettre à l’arrivée à Libreville à un test Covid-19 au centre de dépistage dans le hall des arrivées, demeurer en auto-isolement jusqu’à la communication des résultats du test, à domicile pour les nationaux et résidents et dans un lieu défini par les autorités compétentes pour les non-résidents", précise le document.