Transport urbain : quand l'hôtel de ville ajoute une crise à une crise

Cette nouvelle crise dont les responsables de l'hôtel de ville de Libreville sont les auteurs, constitue un potentiel facteur de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) au sein de la population, du fait des attroupements qu'elle occasionne. À preuve, lorsque se présente l'un des rares transports urbains encore en circulation (bus, véhicules clandos ou particuliers), c'est aussitôt la mêlée des usagers pour décrocher une place à l'intérieur du véhicule. Au diable les mesures barrières, notamment la distanciation physique. Chacun tenant coûte que coûte à se rendre à son lieu de travail.

C'est le même spectacle qui s'offre aux regards partout. Du coup, c'est la remise en cause de plusieurs mois de sensibilisation contre la pandémie des populations par les pouvoirs publics. D'aucuns se demandent alors ce qui justifie l'urgence d'une telle sortie de la mairie de Libreville dans un contexte de crise sanitaire secouant tous les secteurs de l'économie du pays, notamment celui des transports qui paie jusque-là un lourd tribut à cette pandémie. Avec, entre autres, la réduction du temps de travail et du nombre de passagers, causant ainsi une chute drastique de recettes des transporteurs.