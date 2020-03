Transport : Pour le respect des consignes

Selon ces dernières, sont désormais autorisés neuf passagers maximum dans les taxis-bus de 18 places, trois passagers maximum dans les taxis et clandos, y compris le chauffeur, et 10 passagers maximum pour les autobus de 30 places.

Mais les habitudes ont la peau dure, semble-t-il. De nombreux automobilistes ont rapporté qu'ils étaient encore obligés de présenter les pièces afférentes à la circulation du véhicule et leurs papiers d'identité. Sans oublier l'incontournable "salut au képi du chef". "Ces policiers et gendarmes ne semblent pas avoir conscience de la gravité de la situation, en poursuivant leur contrôle habituel. Et leur racket. Ils semblent oublier, n'ayant pas de masque et de gants pour la plupart, qu'ils se mettent en danger, et exposent également les autres conducteurs, en manipulant des documents à longueur de journée. Cela est incompréhensible au moment où les alertes au coronavirus sont permanentes", a pesté, hier, un automobiliste.