Transport gratuit des élèves : quelques ratés

En sillonnant certaines artères de la capitale, des reporters de "L'Union" ont constaté quelques ratés dans cette organisation. En effet, si les élèves de certains établissements tels que le lycée Léon-Mba, le lycée Paul-Indjendjet-Gondjout (LPIG), le lycée technique national Omar-Bongo (LNTOB) ont pu être transportés dans les conditions définies par la tutelle, d’autres, par contre, ont eu quelque mal à le faire. Notamment ceux dont les établissements sont situés dans les zones périphériques comme Montalier, Bel-Air, Bikele, etc.

Du coup, élèves et responsables de ces établissements étaient dans le désarroi. Comme la proviseure du lycée de Bikele, qui était presque en colère. "Le ministère a prévu une ligne12 Bikele, mais Bikele c'est vague, nous, nous sommes à 3 km de là où les bus doivent laisser les gens. Donc ce matin les élèves se sont d’abord débrouillés avec les clandos en se surchargeant. C'est ce qui m'a fait descendre ici pour voir ce qui se passe. Les chauffeurs des bus clandos disent qu'ils ne peuvent pas transporter 3 élèves à 300 francs parce qu’ils ne gagnent rien. Et le responsable de la Sogatra que j’ai rencontré ce matin me laisse entendre que, eux, ils déposent juste les élèves à la cité Paul Biyoghe Mba, ils ne peuvent pas rentrer jusqu au lycée Bikele", a-t-elle fait constater.