TrainRail Hackaton 2022 : deux agents de Setrag primés

Aurel Youbi Mibambo et Darrel Ulrich Evitsi, deux agents de la Société d'exploitation ferroviaire (Setrag) filiale du groupe Eramet, ont été primés à l'issue de la compétition TrainRail Hackaton organisée par l''Union Internationale des chemins de fer (UIC), à l' Institut de la Formation Ferroviaire (IFF) au Maroc.

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Brice Paillat a procédé mercredi à la remise des attestations et des récompenses aux lauréats en présence de Christian Magni directeur général de la Setrag et de Jérôme Ango, président de l'autorité de régulation du transport ferroviaire (ARTF). Les deux gabonais ont occupé respectivement la 1ère et la 3e place place lors cette compète qui a vu la participation de 41 personnes réparties dans 7 équipes mixtes représentant 6 pays d'Afrique.

Notamment le Cameroun, le Gabon, le Maroc, le Togo, le Sénégal et le Mali. C'est sous le thème central : " le chemin de fer peuvent-ils être résilients face aux pandémies ? " que les agents de Setrag ont concouru par vidéo conférence pour cause de Covid-19 , devant un comité d'experts international. Ces derniers ont proposé la mise en place des stratégies de lutte efficace contre la propagation des pandémies comme la Covid-19 en particulier, et la prévention des risques liés aux crises sanitaires en général.

Le membre du gouvernement a saisi cette occasion pour encourager la Setrag et tout son personnel pour leur engagement dans la formation professionnelle, l'amélioration de leurs services et leur constante quête de performance. Notons que grâce à cette première place l'équipe dont fait partie le Gabon, représentera l'Afrique, lors de la phase finale au congrès mondial de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) à Moscou en mai prochain.

Par Gilles Bastien MANGOUMBA

Owendo/Gabon