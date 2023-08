TotalEnergies Gabon lance la campagne de sensibilisation « 1 casque, 1 vie »

TotalEnergies Gabon a lancé, le samedi 29 juillet 2023 à la Baie des rois de Libreville, une campagne de sensibilisation, dénommée « 1 casque, 1 vie », destinée à sensibiliser les conducteurs de deux-roues sur la sécurité routière et l’importance de porter un casque homologué. Le but est de faire prendre conscience aux conducteurs de ces engins à deux roues les risques qu'ils encourent en faisant fie des règles de sécurité routière.

Au cours de cette campagne, Marckus Bouaki Koumba, responsable du système de management de transport chez Total Energy Marketing a rappelé les règles à respecter pour un motoriste, afin d’éviter toute situation d'accident. « Il s'agit de se protéger et protéger les autres, respecter les règles et entretenir la moto. On a constaté qu'il y a plusieurs casques qui ne répondent pas aux normes, ils n'ont pas de jugulaires, c’est-à-dire qu'en cas d’accident, le casque peut sauter. Or un casque avec jugulaire permet de protéger le motoriste », a t-il rappelé.

Ainsi à travers cette campagne, a souligné Marckus Bouaki Koumba, « Total Energies veut faire partir des références en matière de sécurité. Et on pense qu'on peut éviter les accidents en travaillant sur le comportement individuel, en travaillant sur la vigilance de chacun pour être toujours dans nos objectifs de zéro accident. » Notons que cette campagne a vu la présence de la direction générale de la sécurité routière, pour qui TotalEnergie est un partenaire. « Il faut dire que le port du casque est obligatoire en République gabonaise. Le non-respect expose les contrevents, selon la loi, à des amendes allant de 300 à 500 mille francs et passible de 5 mois à un an de prison », a rappelé Antoine Moubouyi, chef de service de la prévention routière.

Inaugurée le 15 mai dernier au Togo, cette campagne est une initiative TotalEnergies déployée dans 40 filiales à travers 3 continents. Au total, ce sont 100 000 casques seront distribués au cours de l’année 2023 dans 34 pays africains, mais aussi en Asie Pacifique (Inde, Cambodge, Vietnam) et en Amérique (Jamaïque, République Dominicaine, Chili). Ces casques répondent aux normes internationales en vigueur et sont adaptés aux climats humides et aux températures élevées. Cette distribution est accompagnée d’un dispositif unique de sensibilisation à la sécurité routière concernant les deux-roues motorisés. Cette opération contribuera aux objectifs de la « Global Safe & Affordable Helmet Campaign » portée par Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière.

AEE

Libreville/Gabon