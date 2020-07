Tests : laboratoires en augmentation et zones non couvertes

Et grâce à ce laboratoire doté d’une technologie de pointe, et capable d'analyser jusqu’à 10 000 tests quotidiens, notre pays obtient l'un des meilleurs classements en termes de dépistage en Afrique.

Au nombre de 4 (2 à Libreville, 1 à Franceville et 1 à Lambaréné) au début de l'épidémie, les laboratoires ont rapidement germé dans notre pays, atteignant aujourd'hui le nombre de 11. Soit 7 à Libreville, 1 à Franceville, Lambaréné, Port-Gentil et Oyem. Mais trop de zones potentiellement à risque restent encore non couvertes. À savoir la Ngounié, la Nyanga, l'Ogooué-Ivindo et l'Ogooué-Lolo. Ce qui explique certainement le faible nombre des cas enregistrés dans ces provinces.