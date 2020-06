Télévision : ''Cacao'' ou la plongée dans l'épopée de l'or brun

Telle est la trame de la 6e série Canal + original dont les deux premiers épisodes ont été exclusivement diffusés hier soir sur Canal + Ouest (20 h 30) et Canal + Centre (21 h 30).

Véritable épopée familiale contemporaine, Cacao entraîne le spectateur dans des décors naturels et incroyables de la boucle de cacao en Côte d’Ivoire, le tout près d’un village imaginaire de Caodji. Cacao, c'est aussi 12 épisodes de 50 minutes réalisés par le Franco-Ivoirien Alex Ogou, sur une idée originale de Yolande Bogui. Il aura fallu pas moins de 142 jours, plus de 90 décors, et un casting de plus de 70 comédiens dont 18 personnages principaux, issus d’un mélange d’acteurs de grandes figures du cinéma africain, y compris gabonais. Au nombre desquelles, l'incontournable Serge Abessolo, dans le rôle d’Élie Desva, patriarche élégant, un tantinet autoritaire – il ne faut pas s'amuser avec son pouvoir.