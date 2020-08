Tabaski : sous le sceau de la dévotion et de la patience face à l'épreuve

Une fête en souvenir de l'acte plein de dévotion que s'apprêtait à effectuer le prophète Ibrahim (Abraham), le patriarche, lorsque le Créateur lui envoya un beau bélier à la place de son fils unique Ismaël qu'il était sur le point de sacrifier pour adoration à Allah.

Mettant en exergue qu'il s'agit bien d'un jour de fête, de joie et de partage, l'orateur a déclaré que "ce jour, les pèlerins se regroupent à Mina (en Arabie Saoudite) et complètent leurs rites du pèlerinage, ils se rapprochent de leur Seigneur en faisant revivre la tradition du père des croyants Ibrahim et celle de Mahomed, que la prière et la paix d'Allah soient sur eux".

Malheureusement, le Covid-19 s'est invité à cette célébration. "C'est pourquoi nous allons, une fois de plus, célébrer la fête du sacrifice dans nos maisons et en famille et non dans nos lieux de culte habituels", a expliqué l'Imam Rachid Mbadinga qui a ajouté : "Ainsi, nous plaçons cette fête du sacrifice sous le sceau de la patience devant les épreuves, de la dévotion totale en Allah et la ferme confiance en lui".