Suspension d'achat des manuels scolaires : ce qu'il faut savoir

“Nous demandons aux parents d'élèves de ne pas acheter pour le moment les manuels scolaires disponibles sur le marché, car ces manuels seront remplacés pour la prochaine rentrée scolaire. Nous communiquerons la semaine prochaine pour fournir plus de détails sur les nouveaux manuels”.

C'est la substance de l'annonce faite lundi dernier par la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, invitant les parents et tuteurs à ne pas se précipiter sur le marché, comme c'est le cas la plupart du temps à la veille de chaque rentrée scolaire, pour effectuer les achats de livres au programme, en vue de constituer les trousseaux scolaires de leurs enfants.

Dans le cas d'espèce, les parents sont invités à ne pas acheter les manuels actuellement disponibles sur le marché du livre scolaire.

Notamment ceux des classes de 4e et 5e années primaire et les manuels scolaires de 6e, 5e et le manuel d'espagnol de la classe de 4e secondaire.

Ces ouvrages doivent être remplacés par d'autres jugés plus adaptés aux réalités du moment.

Ceci pour se conformer aux réformes pédagogiques initiées par le gouvernement de la République.

L'effectivité de l'usage de ces nouveaux manuels sera rendue possible dès cette année scolaire 2024-2025.

Le top pour l'achat sera donné via un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, la semaine prochaine, a annoncé le membre du gouvernement.

Le groupe de travail mis en place par le ministère de l'Éducation nationale à cet effet s'attelle à intensifier le processus de conception des nouveaux manuels “en prélude à la rentrée administrative annoncée pour le 26 août 2024. La patronne du département Éducation dit avoir déjà pris connaissance, avec satisfaction, des premiers drafts”, souligne Gabonreview

CNB

Libreville/Gabon