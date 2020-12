Soutien à l'éducation : du mobilier et du matériel scolaire pour la halte-garderie de Lalala

Après avoir offert à la halte-garderie de Lalala, dans le 5e arrondissement, des produits d'hygiène pour lutter contre le Covid-19 en début d'année scolaire, le Rotary club (RC) Libreville-Bantou a, à nouveau, doté cet établissement public d'un important lot d'équipement mobilier et scolaire, samedi dernier.

Il s'agit de cent chaises et de dix tables pour enfant, dix matelas pour berceaux, un poste téléviseur, une imprimante, deux climatiseurs et dix chaises pour les éducatrices. Cette dotation, qui va permettre d'améliorer le cadre de vie des enfants et les conditions de travail du personnel, est la réponse à une partie de la demande transmise au RC Libreville-Bantou en septembre 2020 par la directrice de ce centre préscolaire.

Selon la présidente du club donateur, Annie Michèle Messina-Kombeny, cette action répond à plusieurs axes stratégiques du Rotary international, parmi lesquels l'alphabétisation et l'éducation. "Les actions d'alphabétisation favorisent l'égalité des chances pour tous les enfants et participent au dialogue, à la paix entre deux parties qui peuvent s'opposer si rien n'est fait", a-t-elle souligné. Remerciant, au nom de tous les bénéficiaires, le Rotary club Libreville-Bantu pour cet acte montre "l'intérêt que porte cette organisation au secteur éducatif et social dans notre pays", a déclaré la directrice de la halte-garderie de Lalala.



CM



