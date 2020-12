Solidarité : l'aide financière du Pnud à 500 personnes vivant avec un handicap

C'est la raison pour laquelle le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) n'a pas hésité à soutenir le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, qui œuvre inlassablement pour soutenir cette frange de la population, en octroyant une aide financière à 500 personnes vivant dans cette situation à Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum.

La célébration, hier, de la journée internationale dédiée à cette cause a matérialisé cette action au cours d'une cérémonie coprésidée au Centre d'éducation préscolaire Benoît-Messani à Batavéa par la ministre des Affaires sociales, Prisca Koho-Nlend, et le représentant-résident du Pnud au Gabon, Francis James. "L'inclusion du handicap est un aspect essentiel du respect des droits humains et du développement durable. Elle est essentielle à la promesse inscrite dans la perspective et les principes de l'Agenda 2030, à savoir ne laisser personne de côté", a déclaré Francis James à cette occasion.