"Soldats de la Paix" : une sortie saluée par les internautes

Le déjeuner de presse animé récemment par le président de l'association " les Soldats de la Paix", Rodrigue Maïssa, a fait le buzz sur la toile. Les internautes ont abondamment commenté cette sortie, en saluant au passage cette initiative. D'autant que le credo de cette structure associative est de " Promouvoir la culture de la paix et de la non-violence". Au moment où certains acteurs politiques soufflent sur les braises en remettant en cause les fondements de notre vivre-ensemble, de nombreux internautes ont loué "la clairvoyance et la pertinence de Rodrigue Maïssa.

Lequel a interpellé les représentants des médias nationaux " à accomplir leur travail en toute impartialité et objectivité". Une interpellation d'autant plus nécessaire que certains représentants du 4e pouvoir se font les relais de " ces propos malveillants". " Continuez sur cette voie, les Soldats de la Paix !", a tweeté " Vert-Jaune-Bleu". Non sans s'être félicité de cette démarche résolument pédagogique". " Rien ne vaut la paix, mais sans la paix, rien n'est possible", a renchéri un autre internaute. C'est dire que le déjeuner de presse des " Soldats de la paix" a éveillé les consciences de plus d'un sur la nécessité de préserver et promouvoir en tout temps et lieux " la paix et la non-violence qui font partie de l'identité politique et culturelle de notre pays".

A.N

Libreville/Gabon