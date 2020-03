SGO : Un accent sur la prévention du glaucome et de la cataracte

Les 25 communications, qui ont constitué la trame des échanges, ont remis sur la table l'épineuse problématique de l'accès aux soins oculaires au Gabon. Au nombre des recommandations formulées par les spécialistes de la vue, figurent la formation, le renforcement du plateau technique, la coopération interuniversitaire et l'apport des sociétés savantes. Ils ont également suggéré de procéder à un dépistage ophtalmologique chez les enfants à l'entrée du primaire.

Par ailleurs, l'optimisation de leur plaidoyer auprès des décideurs passe par la collecte des données fiables à travers des études épidémiologiques. Celle-ci est exigée aussi bien pour la cataracte que pour le glaucome. Les congressistes ont également proposé que les différents référentiels existants soient revus, diffusés et enseignés dans les différentes structures de prise en charge de la santé oculaire.

Le Pr agrégé d'ophtalmologie, Côme Ebana Mvogo, spécialiste en ophtalmologie pédiatrique, venu du Cameroun, a, à l'issue de la table ronde, suggéré de passer “ d'une offre de santé disponible à une offre de santé accessible. C’est-à-dire qu'on doit faire l'effort de se rapprocher le plus possible du malade, et lui donner la bonne information pour qu'il adhère au traitement qui lui est proposé”.