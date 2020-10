Sensibilisation et dépistage : mobilisation à la Ceca-Gadis

Dans son plus grand supermarché de la capitale, Géant Ckdo, le directeur général exécutif de l'entreprise, Jean-Bernard Boumah, a ainsi procédé à la distribution - à la fois aux personnels et aux clients - des prospectus indiquant les lieux de dépistage gratuit ainsi que les conditions pour pouvoir se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus.

"Les cancers du col de l'utérus et du sein sont une cause importante de décès des femmes dans notre pays. En tant qu'entreprise citoyenne, la Ceca-Gadis ne pouvait pas rester en marge de cet événement important lancé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Il était primordial pour nous de sensibiliser l'ensemble de notre personnel féminin, mais également l'ensemble des Gabonais et Gabonaises qui viennent dans notre magasin en leur faisant part de cette opportunité qu'offre la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la détection de ces cancers", a expliqué Jean-Bernard Boumah. Avant d'indiquer que l'ensemble du personnel féminin de Ceca-Gadis se fera dépister durant tout ce mois d'octobre.