Sena-Conasysed : des tournées d’information et de sensibilisation annoncées sur le territoire national

En présence de la presse le samedi 29 janvier dernier, à Libreville au Gabon, le directoire de la coalition Sena (Syndicat de l’éducation nationale)/Conasysed (Convention nationale des syndicats du secteur éducation) rendait compte à sa base de la démarche à observer désormais. Ce une semaine après avoir décidé de la suspension, pour une période de deux mois, du mouvement de grève qu’ils avaient lancé en septembre 2021. Au nom de leurs coalisés, Fridolin Mve Messa, secrétaire général du Sena, et Alfred Désiré Engone, délégué national administratif assurant l’intérim du délégué général de la Conasysed, ont réitéré à leurs membres la détermination du bureau de la coalition à travailler sans relâche pour les seuls intérêts physiques, moraux et matériels des enseignants, et ceux des membres en particulier.

Aussi, annonce-t-elle le lancement dans les tout prochains jours des tournées d’information et de sensibilisation à Libreville et à l’intérieur du pays. « D’ores et déjà, nous appelons à la mobilisation de tous, afin que ces moments d’échanges soient l’occasion donnée à la base de s’exprimer en toute franchise, pour renforcer l’unité de cœur et d’actions avec les leaders et faire taire les manœuvres ourdies de déstabilisation de nos structures syndicales, outils nécessaires pour la défense des revendications légitimes des travailleurs en général, des enseignants en particulier », ont-ils indiqué. Il y a un temps bien déterminé pour toute chose, ont-ils reconnu. Celui de la trêve, afin d’apprécier le relevé de conclusions des négociations signé avec le gouvernement est également arrivé. « Et comme le recommande l’usage en matière de dialogue social, les deux parties en conflit doivent mettre un terme aux hostilités le temps de finaliser dans le fonds les points d’accord », ont ajouté Mve Messa et Engone.

Rappelons que ces points d’accord sur lesquels le ministère de tutelle s’est engagé, sont, entre autres : le plan de recrutement du concours interne de l’Education nationale (ENS/Eni) dont la tenue sera fixée avant la fin de l’année scolaire 2021-2022, la mise en place d’une commission bipartite chargée d’examiner les dossiers des enseignants en situation de recrutement direct, l’effectivité de la régularisation des nominations des responsables de l’administration centrale et déconcentrée, la restitution des sommes amputées et dues des mois de décembre 2021 et de janvier 2002 dès le 25 février 2022, le démarrage des commissions bipartites chargées du recensement physique des enseignants en attente des régularisations des situations administratives sur l’ensemble du territoire national, avec l’implication des membres de la coalition, et le démarrage de la formation à Libreville des inspecteurs du second degré.

Frédéric Serge

LONG Libreville/Gabon