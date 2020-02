SEF : Accompagner les apprenants vers de grandes écoles françaises

La première édition gabonaise de ce salon a réuni, deux jours durant, des milliers d'élèves et étudiants au Radisson Blu de Libreville.

Des milliers d'élèves issus de nombreux établissements de Libreville, ainsi que des étudiants des écoles supérieures et des universités, ont afflué vendredi et samedi dernier au Salon des études en France (SEF), organisé au Radisson Blu. Seuls, en groupes ou accompagnés de leurs parents, élèves et étudiants ont passé en revue les stands de 30 établissements français établis au Radisson Blu, pour échanger, s'informer et trouver des réponses à leurs questionnements.

" Je suis attirée par des études de commerce après l'obtention de mon baccalauréat. Grâce à ce Salon, j'ai pu avoir des informations sur une école de commerce française, IPAG business school, notamment ses programmes ainsi que les différentes voies d’admission et ses débouchés", a affirmé une élève du lycée Léon-Mba, rencontrée sur le site.

Présent dans 8 pays africains depuis huit ans, le SEF, qui est à sa 1re édition au Gabon, a pour objectif de mettre en relation les étudiants africains avec les établissements et les institutions françaises, pour construire leur projet d’études.



