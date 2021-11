Sécurité routière : la DGSR interpelle sur l'usage du téléphone au volant

L’utilisation du téléphone portable au volant est un fléau largement répandu sur nos routes, et il suffit de jeter un œil par les vitres des voitures qui nous entourent chaque jour pour le voir. Les automobilistes le savent. Le risque d’accident est multiplié par trois en raison de la distraction qu’il entraîne sur la conduite. Pour tenter d’endiguer le phénomène, la direction générale de la sécurité routière (DGSR), a ce dimanche, à l'occasion de la journée africaine de la sécurité routière procédé à une campagne de sensibilisation dans les trois communes de Libreville. Sous le thème “Nous sommes tous usagers de la route, ensemble respectons les règles de sécurité routière", le DG de la sécurité routière Alex Minto'o a rappelé les causes de ces drames tout en revenant sur la récente tragédie de vendredi qui a fait 6 morts entre les regroupements des villages Lipaka 2 et Tsatsy, dans la province de l'Ogooué-Lolo. Le comportement de l'homme est le principal facteur de risque d'accidents de la route. La conduite en état d'ivresse, la somnolence et le téléphone au volant, le non-respect du code de la route et aussi le mauvais état de la route, les voies dépourvues de signalisation routière, la route non ou mal éclairée et les défaillances mécaniques des véhicules sont autant de causes.

A côté des équipes de la DGSR, Manu Mbandinga, coordonnateur du projet, “La route et moi”, victime de la route a fait son témoignage tout en invitant à une véritable prise de conscience des usagers de la route. "Ma triste histoire a commencé le 29 août 2010. Je rentrai d'un spectacle à l'intérieur du pays avec des amis. Au sortir de la ville de Mouila on a fait un tonneau et notre véhicule s'est retrouvé dans un ravin. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai constaté que j'étais en pleine forêt et que je ne pouvais plus bouger mes jambes. Ça fait 11 ans aujourd’hui que je suis sur un fauteuil roulant. Désormais paraplégique, c'est très difficile pour moi. Je ne suis plus le même qu'avant. Aujourd'hui quand je suis dans une voiture je fais attention à tout. Je suis très regardant sur les mouvements du chauffeur. Il suffit que le téléphone du chauffeur sonne pour que je commence à paniquer en me disant, j'espère qu'il ne va pas décrocher. Quand il décroche je suis dans tous mes états, au point qu'éclate un violente dispute avec le chauffeur. En regardant cette insouciance de certains chauffeurs qui utilisent leurs téléphones au volant, je réalise que beaucoup de personnes n'ont pas conscience des victimes innombrables de cet acte. Aujourd'hui ma vie a complètement basculé à cause du mauvais comportement d'un chauffeur. À cause du téléphone au volant, de l’excès de vitesse, de la conduite en état d'ivresse, beaucoup de personnes se retrouvent comme moi” a t-il déploré.