Sécurité maritime : vers la mise en œuvre de la SMIG

La Stratégie maritime intégrée du Gabon (SMIG) est en train d'être mise en œuvre à Libreville. C'est ce qu'on retient de l'atelier national consacré à la lutte contre la piraterie qui s'est ouvert, hier, à l’hôtel Boulevard. En présence des experts de ce secteur, et de plusieurs membres du gouvernement.

En plantant le décor des travaux, le secrétaire permanent du Conseil national de la mer (CNM), Léandre Edgard Ndjambou, a indiqué que ladite rencontre mobilise les acteurs militaires, civils, publics et privés. Elle s'articule autour de trois thématiques : la défense de l'espace maritime, la surveillance des activités maritimes et la sécurisation des infrastructures et préservation de l'environnement marin. M. Ndjambou a par ailleurs défini la méthodologie de travail. Laquelle consistera à recueillir ''au préalable les contributions émanant des diverses institutions, et d'en extraire la substance pour réaliser des approches sectorielles''.