Sécurité : Dotation de 37 véhicules aux FPN

DEVANT participer au renforcement des capacités opérationnelles des différentes unités des Forces de police nationale (FPN), 37 véhicules ont été remis, avant-hier lundi 2 août 2021, par le ministre d'Etat en charge de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha au Commandant en Chef des FPN, le Général Serge-Hervé Ngoma. Pour cette dotation considérable, ce dernier a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Chef suprême des armées, Ali Bongo Ondimba, " pour son engagement tendant à l'accompagnement logistique de la police, matérialisé par ce don ". À l'endroit du membre du gouvernement, il devait également reconnaître que " ce renforcement du parc automobile des FPN qui intervient dans un contexte budgétaire peu favorable est un témoignage supplémentaire de votre souci constant à répondre aux besoins matériels de notre corporation, afin de permettre aux diverses unités d'accomplir leurs missions avec assurance et efficacité, dans l'intérêt majeur des institutions et des populations dont nous assurons la sécurité. " Rassurant sa hiérarchie de ce que " toutes les dispositions seront prises en vue d'exiger un usage consciencieux de ces moyens roulants à l'égard des unités et services qui en seront dotés ", le Cochef des FPF devait rappeler à ces derniers de ce que " ce nouvel appui logistique doit nécessairement être couronné d'une plus value en matière opérationnelle ", notamment à travers une plus grande célérité et efficience dans l'action sécuritaire légitimement attendue de nos populations.

Pour le membre du gouvernement, la volonté du Chef de l'État de doter les Forces de défense et de sécurité (FDS) des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, vient une fois encore de se matérialiser avec cette remise du matériel roulant aux différentes unités des FPN. Et de révéler que " cette dotation sera suivie dans les tout prochains jours d'une autre, et participe d'un processus qui, à terme, permettra de rendre toutes les unités des FPN foncièrement opérationnelles . " D'où il devait inviter à une gestion responsable des moyens roulants mis à leur disposition : " je veux donc que ces véhicules soient confiés et conduits par des personnes responsables, conscientes de la mission de service public et d'intérêt général qui leur est confiée, des agents disciplinés qui intègrent la notion de déontologie militaire, notamment le respect de la hiérarchie ". Et de transmettre aux troupes l'idéal que le Chef de l'Etat attend d'elles : " la discipline qui doit être le bréviaire de l'Armée gabonaise ". En rapport avec les évènements de Tchibanga...



ENA



