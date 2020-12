Secteur pétrolier : quid des mises à disposition des personnels ?

Le membre du gouvernement a fait part à ses interlocuteurs de l'impératif de certaines mises à jour, des actualisations de fichiers pour indiquer les métiers qui appellent des renforcements d'effectifs ou des allègements. Mais le tout en tenant compte des contraintes incontournables en matière d'observation des quotas de l'emploi des Gabonais pour répondre à la notion d'expertise locale prédominante.

L'autre volet, et non des moindres, a été la situation des Gabonais licenciés du fait de la crise pétrolière, et qui doivent être repris dans le cadre de ces mises à disposition dans les sociétés pétrolières. Cependant, la fixation a été faite sur "qui travaille avec qui et dans quelles conditions ?". Ce qui a amené à d'autres préoccupations : les sociétés travaillant avec les Gabonais assurent-elles à ces derniers une couverture sociale intégrant tous les intérêts sociaux ?