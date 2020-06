Santé : Vaste désinfection des sites clés d'Owendo

Menée par Direct Services, une jeune société de nettoyage, l'opération de désinfection de certains lieux dits clés de la commune d'Owendo a démarré le 29 mai dernier par le bâtiment abritant la mairie.

Initiée par les autorités municipales, cette action vise à rassurer la population quant à la maîtrise du risque de propagation de la maladie à coronavirus. " Par mesure de précaution, il est important que nous, administration communale, prenions des dispositions pour protéger nos populations. Aussi, anticipons-nous en désinfectant et en décontaminant les administrations, les marchés et même les cités. Il est question d'enrayer la pandémie'', renseigne Michèle Auge, 2e adjoint au maire d'Owendo. Qui rappelle que ce type d'action a souvent existé dans un passé lointain. Les autorités municipales espèrent que cette opération rassurera les administrés et participera à freiner la maladie à coronavirus. Et surtout à ramener la sérénité parmi les agents municipaux qui travaillent dans des espaces partagés. ''Certes, je n'avais pas peur de venir travailler, mais la désinfection et le nettoyage des bureaux me rassurent. Je me sens plus en sécurité'', affirme de son côté Léa Christelle Ndoulou.

L'opération de désinfection ainsi lancée durera une semaine et s'étendra dans les 2 mairies d'arrondissement, les différents marchés de la commune, ainsi que la cité de la SNI. Des sites qui seront désinfectés et décontaminés. ' 'Nous utilisons des produits virucides, comme du chlore et bien d'autres pour un nettoyage intense dans chaque recoin de la mairie'', indique Samuel Ebinga, en charge de la décontamination au sein de Direct Services.



Line R. ALOMO



