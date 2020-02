Santé : Une grève pour réclamer les arriérés de la PIP ?

La défunte Prime d'incitation à la performance (PIP) continue de faire parler d'elle dans certains secteurs d'activité. C'est le cas de quatre syndicats du ministère de la Santé (Upsa, Synaps, Synasa et Synamonps) qui sont montés au créneau samedi dernier pour annoncer une grève à partir de ce lundi pour réclamer leur dû. Autrement dit, le paiement du 2e trimestre 2015 de ladite prime.

Dans une déclaration commune, les membres de ces quatre syndicats estiment que ''la grève reste le critère éligible et le modèle retenu par le gouvernement pour payer cette prime''. Fort de ce qu'ils considèrent comme un mépris, ils ont pris la décision d'entrer en grève dès ce 24 février 2020, jusqu'au paiement des arriérés de la PIP datant du 2e trimestre 2015. Tout comme les syndicalistes ont invité le personnel du secteur santé à une prise de conscience individuelle et collective, en estimant que ce mouvement se justifie par le fait que les pouvoirs publics vont donner ''une réponse évidente et pratique face au mépris depuis longtemps des gouvernants''.

C'est donc à l'unanimité des membres de ces structures syndicales qu'il a été décidé d'une grève dans le secteur de la santé, à compter de ce jour. Reste à voir si cet appel sera suivi sur le terrain.



Hans NDONG MEBALE



