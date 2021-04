Santé : Renfort des médecins cubains

L'ARRIVÉE de 162 professionnels cubains de la santé à Libreville, hier en début de journée, s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires du Gabon telle que prescrite dans le Plan d'accélération et de la transformation (PAT).

Cette délégation, composée de 52 spécialistes (chirurgiens, orthopédistes, pédiatres, ophtalmologues, etc.), 53 médecins de santé communautaire (médecins généralistes), 50 infirmiers spécialisés et 7 ingénieurs radiologues, biomédicaux et laborantins, sera déployée sur l'ensemble du territoire national. L'objectif étant, selon l'ambition stratégique du PAT, de commencer à combler les déserts médicaux et d'assurer un accès aux soins de santé primaires de qualité pour tous.

À cet effet, et en pleine lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong, a souligné que "cette grande action sanitaire et médicale rentre dans le cadre de la mise en œuvre du PAT, car le président de la République ne cesse de dire qu'il veut que la population gabonaise soit bien prise en charge et bien soignée. Vous vous souviendrez aussi qu'en 2017 le chef de l'État avait effectué une mission à Cuba pour renforcer les liens de coopération entre le Gabon et Cuba. À cet effet, l'arrivée des médecins cubains rentre aussi dans le cadre des bonnes relations qui existent entre nos deux pays. Ce sont des médecins et des personnels du paramédical qui vont venir renforcer le dispositif médical déjà existant dans notre pays".