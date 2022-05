Santé : Prise en charge urologique à l’hôpital militaire du PK9

Prise en charge urologique à l’hôpital militaire du PK9 ORGANISEE par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), en collaboration avec le service de Santé militaire, une activité médico-chirurgicale d'urologie se tient du 9 au 14 mai 2022. Les patients atteints de maladies en lien avec cette spécialité sont concernés par ce rendez-vous qui se déroule à l'hôpital d'instruction d'armées Omar-Bongo-Ondimba (HIAOBO) au PK9. “Il est question au cours de cette activité d'une prise en charge urologique très spécialisée en employant des techniques très avancées”, a souligné le docteur Éric Jacob Benizri, urologue, séjournant au Gabon pour la circonstance.

De nombreux patients convergent vers ce spécialiste pour des consultations, bilans pré-opératoires et pour des interventions chirurgicales. Au cours de cette activité, il est question de traiter des anomalies et maladies de l'appareil urogénital masculin, tel que la prostate par exemple. Pour le Dr Giscard Olagui, urologue à l'HIAOBO, cette activité doit s'intensifier, jusque dans l'arrière-pays. Tant plusieurs patients atteints de maladies d'urologie sont laissés-pour-compte. L'objectif étant, entre autres, d'inverser la courbe des évacuations sanitaires et les coûts vers l'étranger, traiter les patients dans leur environnement de vie et rapprocher le spécialiste du patient.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon