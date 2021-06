Santé : L'équipe médicale cubaine enfin déployée

ARRIVEE le 11 avril passé, l'équipe médicale cubaine constituée de 159 professionnels de santé a été déployée sur l'ensemble du territoire par le ministère de la Santé. Ainsi, l'Estuaire en reçoit 27. Puis suivent le Haut-Ogooué (31), le Moyen-Ogooué (11), la Ngounié (21), la Nyanga (15), l'Ogooué-Ivindo (13), l'Ogooué-Lolo (11), l'Ogooué-Maritime (11) et le Woleu-Ntem (19). Ces professionnels cubains seront mis à la disposition des Centres hospitaliers universitaires, les Centres hospitaliers régionaux et les Centres médicaux.

Dès leur entrée au Gabon, les responsables du ministère de la Santé avaient indiqué qu'ils allaient permettre de renforcer l'offre de soins et éradiquer les déserts médicaux. Un désert médical désigne une zone géographique où la population rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé. La densité en professionnels ou établissements du secteur de la santé, en particulier en médecins, est, rapportée à sa population et ses besoins, nettement plus faible que dans le reste du pays.