Santé : à l'école de la gouvernance hospitalière

Les questions de gouvernance des structures sanitaires et de gestion de ressources humaines sont, depuis hier, mardi 14 octobre, et ce jusqu’à ce jour, au centre d'un atelier de formation destiné aux responsables des établissements publics de Libreville et de l'arrière-pays.

Au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), experts en question de gouvernance et participants mènent donc des réflexions autour des problématiques propres au secteur de la santé. À savoir l'accueil dans les structures sanitaires, les statistiques et systèmes d'information, etc.

Cette séance de travail va permettre aux leaders d'établissements sanitaires publics d'élaborer des nouvelles modalités de gouvernance, qui devraient remédier aux dysfonctionnements observés au sein des CHU et des Centres hospitaliers régionaux (CHR). Selon les experts, une bonne gestion des hôpitaux participe à l'optimisation du système de santé. Il est ainsi proposé aux acteurs de la santé de mettre en place des projets d'établissements : un élément qui, selon le formateur Martin Essono, contribue à l'amélioration de l'offre des soins et la prise en charge des patients.

"Chaque structure hospitalière doit mettre en place un projet d'établissement et des actions susceptibles d'améliorer la qualité des soins et des services offerts par nos hôpitaux. Au regard des défis à relever, il est important que chaque structure sanitaire partage sa vision et mène des actions susceptibles de renforcer ses services", a-t-il indiqué.

En mettant l'accent sur l'accueil dans les hôpitaux publics et la prise en charge des patients, les participants à cette formation ont été invités à mettre les malades dans des conditions optimales.



Prissilia M MOUITY



