Santé : Le centre médical des gens de mer entièrement rénové

Le directeur général de la Marine marchande, Martin Ndong Ntoutoume, vient de réceptionner les clés du centre médical des gens de mer, entièrement réhabilité.

Ce centre de santé réservé au personnel exerçant dans les différents métiers de la mer mais aussi élargi au public, n'était plus fonctionnel depuis plusieurs années, à cause de la vétusté du bâtiment et de l'absence de matériels. La direction générale s'est donc fixée pour objectif prioritaire la modernisation de ce bâtiment et sa mise en fonction.

Après l'étape de rénovation, s'ensuivra son équipement avec l'achat du matériel médical et bureautique, a rassuré Martin Ndong Ntoutoume. Pour lui, ce centre médical doit répondre désormais aux normes internationales. " Le Gabon, pays côtier, voit défiler sur ses côtes des centaines de navires avec, à leur bord, plusieurs membres d’équipage qui peuvent, à n'importe quel moment, présenter des problèmes de santé (comme c'est actuellement le cas avec le coronavirus, ndlr). Disposer dans ce cas d'un établissement sanitaire de standard international est donc un atout indéniable pour les gens de mers, entre autres, et les voyageurs des différentes compagnies de navigation maritime", a-t-il expliqué.



R.H.A



