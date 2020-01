Santé : La ressource humaine au cœur des stratégies

Il a pour objectif de mettre en place un partenariat entre tous les acteurs du secteur de la santé (Direction centrale des ressources humaines du ministère de la Santé, ministère de l’Économie, la Fonction publique, l’Enseignement supérieur, la Défense, l'OMS, etc.) impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de développement des ressources humaines.

Le Plan d’actions proposé pour 2020-2030 se fonde sur les constats et orientations du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2017-2021, de la politique des ressources humaines en santé, de l’enquête sur les ressources humaines en santé et sur les résultats des travaux et recommandations réalisées dans le cadre du Projet d'appui au secteur santé (PASS) II, et du plan d’actions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le développement des ressources humaines du ministère de la Santé.