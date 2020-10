Santé : et voici l'Ordre national des sages-femmes du Gabon !

Cet organe régulateur de la profession adopté depuis le 14 août 2020 par l'ordonnance n° 009/PR/2 020 portant création, attribution et organisation de l'ONSFG, est "le résultat d'un long plaidoyer mené par sept bureaux qui ont dirigé à tour de rôle, durant 25 ans, l'Association des sages-femmes du Gabon", a indiqué Olga Hope Boukoyi Mabiala, présidente de l'ASFG.

Durant cette campagne de présentation et de sensibilisation de l'ONSFG, l'ASFG formera 30 sages-femmes sur l'intérêt de cette ordonnance et déploiera les sages-femmes pour la sensibilisation de leurs pairs. Ce sera aussi l'occasion pour l'association d'élaborer et finaliser le règlement intérieur de l'ONSFG mais également de mettre en place le premier bureau du Conseil de l'ordre du Gabon.