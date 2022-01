Samu social gabonais : sur le front des festivités du réveillon

LES soldats de l'humanitaire étaient sur le théâtre des festivités ayant marqué la Saint Sylvestre. Dans l'euphorie de la traversée vers la nouvelle année, il y a des rixes, des éclats de verres, des collusions et des naissances. Il fallait des équipes de maraudes à Libreville et à l’intérieur du pays pour apporter les premiers secours. C'est à cette mission que les soldats du Dr Wenceslas Yaba se sont pliés durant ce week-end mouvement. En témoigne les images et autres publications largement relayées par les équipes du Samu. On y avoir un accidenté de la route recevant les premiers soins avant d'être acheminé vers une structures hospitalière. Au total, ce sont 42 accidentés, et 49 compatriotes en état d’ébriété qui ont été répertoriés. 28 autres on a été trouvé gravement malade cherchant des soins de santé de toute urgence.

Ce soir de fête, il fallait composer le 1488 pour recevoir une équipe de secours.

R.H.A

Libreville/Gabon