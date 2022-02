Retraites : restitution du rapport de l’étude actuarielle

Suivant les recommandations du Premier ministre, Chef du gouvernement, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé le mercredi 23 février dernier, la séance de restitution du rapport de l’étude actuarielle des régimes de retraite gérés par la Caisse des pensions et de prestations familiales (CPPF) des agents de l’Etat.

Cette étude réalisée par le cabinet Finactu du 12 octobre au 30 décembre 2021, vise principalement deux objectifs : d’une part, la mise en place d’un régime de retraite complémentaire par capitalisation et d’autre part, l’autonomisation de la CPPF.

À cette occasion, le ministre de la Santé a tenu à remercier les plus hautes autorités pour cette initiative qui permettra aux différents sectoriels d’être informés sur les aspects des retraites et des prestations familiales au sein de la CPPF. A cet effet, il a invité les responsables des structures sanitaires a être des relais auprès des agents publics dans leurs structures respectives non sans préconiser la tenue d’une présentation spéciale aux différents partenaires sociaux de son ministère.

Il convient de préciser qu’à travers cette modélisation actuarielle des régimes de retraite et des prestations familiales dans notre pays, les simulations effectuées ont abouti à la proposition des bouquets de réformes paramétriques portant sur les taux de cotisation et d’annuité, l’âge de départ à la retraite, le revenu de référence, les règles de valorisation des pension.