Retard sur les paiements des bourses : l'ANBG s'explique

L'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) annonçait il y a quelques jours, le retard de paiement de bourses. Une annonce qui a comme il fallait s'y attendre susciter une vague de colère chez les étudiants. Ce lundi, l'agence a tenu une réunion d’information et de clarification avec les représentants des mutuelles des universités et grandes écoles du Gabon. L'objectif était non seulement de rappeler aux uns et aux autres les conditions à remplir pour obtenir une bourse, mais aussi et surtout de faire la lumière sur les retards actuels des paiements des allocations d'études.

Les retards sont selon les explications du DGA de l'ANBG, Pascal Obi, causés par des tensions de trésorerie. "L'ANBG n'a pas de fonds mobilisés. Chaque mois nous faisons une demande d'approvisionnement au Trésor. Qui débloque les fonds selon la disponibilité de la liquidité. Et en ce moment il y a des tensions de trésorerie. Il procéder par priorité. Nous n'avons pas encore été approvisionnés pour régler le mois de janvier. Le montant de règlement des bourses chaque mois, pour plus 35 mille étudiants gabonais, se chiffre en milliards de francs. Soyez patients la situation se régularisera rapidement et les services du Trésor s'y attellent'' a-t-il clarifié.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon