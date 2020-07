Reprise des cours : une vaste opération de désinfection des établissements en cours

En prélude à la reprise des cours pour les classes de Terminale, le 20 juillet prochain, le ministre de l’Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, a instruit l’inspecteur général des services de son département ministériel, Mme Nzaou Rekati, de constater l’évolution des opérations de désinfection des établissements qui doivent accueillir les élèves aussi bien à Libreville qu’à Owendo et Akanda.

Samedi dernier, trois établissements ont été visités par l’inspecteur général des services. Il s'agit de l’Institution Immaculée Conception, les lycées Bessieux et Sainte-Marie. Dans ces établissements, Mme Nzaou Rekati a exprimé un sentiment de satisfaction quant à la manière dont les opérations évoluent. "Les choses se font normalement dans ces établissements que nous avons visités. Il en est de même pour les autres ailleurs. Nous voyons bien qu’en marge de l’opération de désinfection, il y a l’opération de propreté des espaces, le nettoyage et surtout les points d’adduction d’eau potable qui se sont multipliés. Là où on avait trois à quatre sites par exemple, nous avons désormais le double, voire le triple, de telle sorte que les élèves ne puissent pas s’agglutiner au même endroit lors du nettoyage des mains", s'est-elle réjouie.

L’inspecteur des services a rassuré qu'à la reprise des cours, les mesures barrières seront strictement respectées dans les salles de classe. Il y aura ainsi 18 à 20 élèves par salle et chaque élève bénéficiera d’un kit sanitaire.



Abel EYEGHE EKORE



