Reprise des cours : un mois pour préparer le baccalauréat

Un énorme défi pour des candidats à l'entrée du supérieur privés d'enseignements en présentiel depuis quatre mois et qui ne sont pas certains de la présence de la totalité de leurs enseignants. Ils devront également composer avec un contexte de crise sanitaire qui impose notamment de strictes règles d'hygiène et de distanciation physique.

Ce sont au total près de 40 000 élèves inscrits en classe de Terminale dans les établissements d'enseignement public et privé qui reprennent le chemin des cours ce lundi 20 juillet sur l'ensemble du territoire national. En effet, après plus de quatre mois d'arrêt des enseignements suite à l'apparition du nouveau coronavirus au Gabon et aux risques de propagation qu'il fait courir, les différents candidats au baccalauréat vont avoir plus d'un mois de cours préparatoire à l'examen final.

Annoncée le 30 juin dernier à l'occasion d'une conférence de presse du gouvernement, cette reprise des cours, qui ne concerne que les seules classes de Terminale, sera l'occasion pour les enseignants et les apprenants de faire une mise à niveau. "Les inspecteurs et les enseignants ont fait un programme de travail réduit. Il sera question de faire des révisions sur certains cours à cause de la progression et également une révision générale, et dans certaines disciplines ajouter peut-être deux ou trois cours pour ceux qui sont en retard, de sorte à ce que tout le monde soit au même niveau. Cela se fera sous la forme de travaux dirigés avec des exercices à l'appui et le rappel des leçons. Nous sommes fin prêts, nous avons reçu les cubitainers et les masques", assure le proviseur du lycée Paul-Indjendjet-Gondjout, Fortune Nguema Owone.

Alors que les cours reprennent dans un climat marqué par une baisse des cas de contaminations au Covid-19, le ministre de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique, Patrick Mouguiama-Daouda, a indiqué que les élèves seraient transportés gratuitement. Une annonce figurant dans un document publié le 17 juillet dernier et à travers lequel le membre du gouvernement a rappelé toutes les modalités relatives au transport scolaire qui sera assuré par quatre sociétés.



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société