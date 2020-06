Reprise des cours : la sécurité sanitaire sera-t-elle garantie ?

Effectuer le retour dans les salles de classe, après la suspension des cours, le 14 mars dernier, suite à la pandémie de Covid-19 : quoi de plus normal ? Mais, l'inquiétude face à une telle éventualité réside dans la garantie d'une sécurité sanitaire des élèves et des enseignants.

Si la reprise des cours au préprimaire, primaire et secondaire est un impératif, les conditions seront-elles pour autant réunies pour éviter la hausse du taux de contamination au Covid-19 ? Notamment, en termes de transport, du port du masque et de la distanciation physique dans les salles de classe, sans oublier leur désinfection ? Qu'en sera-t-il de la fourniture en eau et bavettes, pour protéger les enfants ? Autant de préalables indispensables à la reprise des cours, pour éviter le désastre de nouvelles infections.

Ce ne sont d'ailleurs pas les stratégies qui manquent à ce sujet pour garantir le respect des mesures barrières au sein des établissements scolaires. Les avis de la commission technique et du comité scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil) sont notamment très attendus. Car, il ne saurait être question de mettre les apprenants et les enseignants dans l'insécurité sanitaire.

Un véritable défi pour le ministère de l’Éducation nationale et toutes les parties impliquées dans la reprise des cours, au regard de la progression constante des cas testés positifs au Covid-19 (une centaine par jour) et de l'attente des autorités en charge de la santé pour scruter le pic de la pandémie.

La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de ces préoccupations ont été abordées, le 8 juin dernier, au cours de l'échange par visioconférence, entre le ministre Patrick Mouguiama-Daouda et toutes les parties prenantes.



Frédéric Serge LONG



