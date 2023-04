Représentation du féminin : le premier colloque sur la question à Libreville

LE Groupe de recherche en art, littérature française, anglaise et hispanique (Gralifah) organise depuis le 26 avril et ce jusqu'à demain, le 1er colloque international sur ''La représentation du féminin''. Dans les locaux de l'École normale supérieure, il est question pour les acteurs de la littérature, mais pas que, d'ici et d'ailleurs (Côte d'Ivoire, Maroc…) de réhabiliter le nom et le rôle des femmes dans l'histoire.

Mieux les initiateurs de ce colloque se sont donné pour mission de promouvoir les modalités de représentation du féminin qui contribuent à l'égalité des sexes, et d'améliorer ainsi la place des femmes dans la recherche ainsi que dans tous les domaines. ''Le colloque sur la représentation du féminin veut surtout mettre l'accent sur les regards multiformes que porte chaque intervenant dans une perspective de rapprochement et de réduction des inégalités homme femmes'', pense Fidèle Allogho Nkoghe qui représentait le recteur de l'ENS à l'activité.

Pour Marina Myriam Ondo, directrice du Gralifah, son équipe et elle-même ont jugé utile de débusquer le génie chez les femmes partout où il se cacherait. Histoire de voir comment repenser la femme autrement aujourd'hui, au-delà des stéréotypes et créer des archétypes viables afin de construire ainsi une autre image à cette femme souvent dévalorisée et parfois pas souvent rémunéré au prorata des efforts consentis dans la science. D’où des communications dans divers domaines sur cette question de représentation au féminin. Des interventions et communications qui donneront lieu aux actes du colloque qui seront publiés.

L.R.A.

Libreville/Gabon