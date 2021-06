"Renaissance des Étoiles"  : Réconcilier l’humanité avec son environnement

CONÇU dans l'objectif de réconcilier l’humanité avec elle-même et avec son environnement, de favoriser la culture du vivant et de promouvoir des initiatives alternatives et créatrices de richesses, le Festival international agro-culturel "La Renaissance des étoiles" se tient dans notre pays depuis le 19 juin dernier

CONÇU dans l'objectif de réconcilier l’humanité avec elle-même et avec son environnement, de favoriser la culture du vivant et de promouvoir des initiatives alternatives et créatrices de richesses, le Festival international agro-culturel "La Renaissance des étoiles" se tient dans notre pays depuis le 19 juin dernier. Après la première phase, du 18 au 20 juin à Ntoum au village Mfoulayong, l'événement initié par l’association culturelle et artistique Slam Action, en collaboration avec le duo de poésie Tic-Tac Slam, se poursuit à Libreville et Owendo jusqu'à ce samedi 26 juin. Des artistes venus de plusieurs pays (Bénin, Canada, Côte d'Ivoire et du Togo) y prennent part.

" Slam action et Tic-Tac Slam proposent une approche artistique, culturelle et agricole dit Agroculturel, en vue de réaffirmer leur engagement en faveur de l’éducation et du bien-être par la pratique de l’art et de la culture", a expliqué Khery Seshet3w, l’un des organisateurs, le mardi 22 juin dernier, au cours d'une conférence de presse organisée à l'Institut français (IF) du Gabon.

Pour clôturer cette tournée, un spectacle se tiendra ce samedi dans la salle 400 de l’IF de Libreville. Cette représentation aura la particularité de plonger le public en immersion dans la forêt légendaire des abeilles.



