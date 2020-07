Remise des bulletins 06h:Remise des bulletins : entre vitesse et précipitation

Des files d'attente devant les établissements, des parents d'élèves à la recherche de renseignements sur la remise de bulletins du second trimestre et de fin d'année, plusieurs affiches aux informations diverses : la journée d'hier, 27 juillet, retenue pour le coup d'envoi de la remise des bulletins appelés "bulletins Covid", a donné lieu à un véritable remue-ménage.

Pourtant, "nous respectons le calendrier établi par la tutelle qui disait que la remise des bulletins après les préconseils et les conseils de classe, c'est le 27 juillet. Mais cette année, à cause de la pandémie de coronavirus, cette distribution ne se fera plus en présentiel, c'est-à-dire que les parents ne viendront plus dans les établissements pour récupérer les bulletins. Sachant que chaque apprenant bénéficie d'un code Xgest à son inscription, nous remettons ce code au parent et ce dernier se connecte à la plateforme pour récupérer le bulletin de l'enfant", indique le proviseur du lycée national Léon-Mba, Pierre Onanga Ossounda.