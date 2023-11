Remapsen : un forum africain pour renforcer la compréhension des journalistes sur les questions de santé infantile

‘’L’Afrique de l’ouest et du centre hébergent 14% des enfants de moins de 5 ans, mais elle supporte une part disproportionnée du fardeau de la mortalité et morbidité infantiles. Un enfant y meurt toutes les 17 secondes souvent de causes évitables ou traitables comme le paludisme, la diarrhée, ou les infections respiratoires aiguës.’’ Ainsi alarme Félicité Tchibindat, directrice régionale du Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) pour l’Afrique de l’ouest et du centre à l’ouverture du premier forum des médias sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition.

Un forum, qui espère-t-elle, permettra de renforcer durablement les liens existants déjà entre les médias et l’Unicef dans la région et permettra d’accroître la fréquence et la qualité des reportages sur les questions liées à la santé, la vaccination et la nutrition des enfants. Tant a rappelé la ministre togolaise de la communication et des Médias, Yawa Kouigan, ‘’vous avez la noble mission de fournir à nos populations des informations fiables pour la préservation de la santé de nos enfants’’.

Organisé par le Réseau des médias pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen) avec l’appui technique et financier de l’Unicef et les ministères sectoriels togolais, le forum de Lomé réunit une soixantaine de journalistes venus de près de 30 pays d’Afrique de l’ouest et du centre du nord et de Madagascar dont le Gabon. Il a but, a précisé le président du Remapsen, Bamba Youssouf, de renforcer la communication autour de la prévention et la prise en charge des maladies infantiles, la vaccination et la nutrition.

Tant les enfants constituent la frange la plus fragile de la communauté. Pour renforcer la compréhension des journalistes sur les problématiques de la santé infantile, les communications portent ainsi entre autres sur l’état des lieux de la santé néonatale, les efforts pour accélérer la réduction de la mortalité néonatale et infanto-juvénile, la santé et le bien-être des adolescents, le tout ponctué du rôle des médias pour sensibiliser les communautés.

Le Remapsen est né en juin 2020 des cendres de l’ex-Réseau des médias africains pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Sa mission principale est de renforcer la communication autour des questions liées à la santé et à l’environnement à travers des productions médiatiques de qualité.

Line R. ALOMO

Lomé/Togo