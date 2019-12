Reconstitution d'actes de naissance : Le coup de pouce d'un ensemble d'ONGs

En collaboration avec les autorités compétentes, les mairies et les tribunaux, un ensemble d'organisations non gouvernementales ont initié, depuis le 1er décembre dernier, et ce jusqu'au 27 de ce même mois, une opération, dans l'objectif d'aider à l'établissement et la reconstitution d'actes de naissance.

La campagne "Un Gabonais : 1 acte de naissance", organisée à la mairie du 3e arrondissement par la Fondation pour l'assistance et le développement communautaire (Fadec), en partenariat avec l'Organisation pour la paix et la protection de l'environnement (OPPE) et d'autres associations partenaires (ADP, AJDR), a déjà enregistré près de 2 000 demandes de régularisation d'existence juridique.

Selon Alexis Ntebigui, responsable adjoint de cette campagne, les situations varient entre les cas de reconstitution d'actes de naissance, les jugements supplétifs, les transcriptions de jugements quelconques pour les Gabonais nés à l'étranger, les jugements d'annulation d'actes de naissance, ceux portant reconnaissance judiciaire de paternité, ou encore les jugements rectificatifs d'erreurs matérielles.

"Nous aidons les compatriotes à régulariser leurs situations juridiques, en faisant également de la sensibilisation aux procédures et délais d'établissement d'actes de naissance. À partir de l'accouchement, les parents ont un délai de trois jours s'ils veulent établir le document à l'hôtel de ville, ou de deux semaines, s'il s'agit des mairies d'arrondissement. Passé ce temps qu'il leur est imparti, c'est au tribunal qu'il faut désormais se référer", a-t-il expliqué.



Frédéric Serge LONG



