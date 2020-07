Recherches : le laboratoire Moderna lance la phase 3 de son vaccin

Elle a récemment annoncé qu'elle entamerait le 27 juillet la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin. Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars du gouvernement américain et figure parmi les tout premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de rendre publics des résultats préliminaires prometteurs. Il est question de "tester l’efficacité de son vaccin en conditions réelles sur 30 000 personnes aux États-Unis. Ce projet de recherche est loin d’être anodin puisqu’il s’agit là de valider le premier vaccin ARNm pour usage humain", indiquait hier 20minutes.fr.

"Un vaccin classique consiste à inoculer à l’homme une partie du virus affaibli ou mort afin de stimuler les défenses immunitaires de l’organisme. Les globules blancs fabriquent alors des anticorps qui permettront de lutter contre ce virus lorsque le corps y sera confronté. Le vaccin ARN messager consiste en revanche à inoculer une part du code génétique du virus et non le virus lui-même. Si cela fonctionne, le corps va commencer à produire de manière temporaire une protéine du virus, la protéine S dans le cas du Covid-19", a poursuivi le journal. La Russie a annoncé également avoir achevé de premiers essais cliniques d'un vaccin testé sur des humains (essentiellement des militaires russes) et qui doivent être finis d'ici à fin juillet.