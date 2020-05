Recherche : toutes les propositions de protocoles seront les bienvenues

Pour le comité scientifique, le Gabon, qui lutte contre cet ennemi invisible depuis le 12 mars dernier, est ouvert à la recherche d'un remède local et africain. "La Fagaracine oui, pourquoi pas ? Il faut que les tests cliniques soient effectués et qu'on ait des résultats", a indiqué la présidente du comité scientifique, le Pr Marielle Bouyou.

Pour le cas du Covid-Organics, qui est une tisane malgache contre le nouveau coronavirus, "on parle beaucoup de recherche, mais je voudrais rappeler qu'il faut chercher à savoir s'il s'agit d'un principe actif connu, car il y a des études pharmacologiques qui le font, et qui permettent de savoir s'il agit sur le virus ou pas. Cela demande de faire des tests dans des laboratoires in vitro. Ensuite, on fait des tests sur les animaux, puis sur des personnes non malades et, enfin, sur des personnes malades. Et à terme, on décide de son utilisation", a indiqué le Pr Marielle Bouyou.