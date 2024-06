Recherche scientifique : Les sols, fondement de la performance de l’exploitation agricole au Gabon

Notre rédaction a tendu le micro au Dr Rolf Gaël Mabicka Obame, enseignant-chercheur à l’institut national supérieur d’agronomie et de biotechnologies (Insab), de l'Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) pour comprendre son étude sur les sols. Lecture.

L’Union : Qu’est-ce qui vous amène à mener cette étude sur les sols au Gabon ?

Dr Rolf Gaël Mabicka : Face aux défis alimentaires, environnementaux et climatiques, connaitre et protéger la vocation nourricière des sols agricoles gabonais et maintenir leur qualité agronomique mais aussi les autres rôles écosystémiques qu’ils assurent, constituent des enjeux primordiaux pour notre société. La sécurité alimentaire est un projet majeur pour le gouvernement de la transition, qui met tout en œuvre pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance vis-à-vis des autres pays. De nombreux projets ont été inities dans notre pays. Ces derniers n’ont pas toujours pris en compte les sols. Avec la mise en place la création de la société pour l’agriculture et l’élevage au Gabon (SAEG). Il est primordial que l’étude de sols soit un préalable au développement de tout projet agricole gage d’une agriculture durable et prospère.

Quel est l’intérêt de votre étude ?

Les sols en général et ceux agricoles en particulier sont les sièges de la production alimentaire, réservoir de biodiversité, régulateur des flux de gaz à effet de serre. Ils sont au cœur d’enjeux primordiaux pour notre société. L’étude de nos sols doit passer par leur classification en fonction de leur composition physique et chimique. Cette classification est essentielle pour élaborer des stratégies de culture, mettre en place des pratiques agricoles efficaces et choisir les méthodes idéales en matière d’irrigation, d’amendement et de fertilisation. La connaissance de nos sols repose sur des travaux tres anciens (Martin et al., 1981).

Que préconisez-vous aux opérateurs du secteur agricole ?

Avant le lancement de tout projet agricole de grande envergure, nous recommandons la mise à jour des connaissances sur les sols au Gabon, en s’appuyant sur une démarche pluridisciplinaire ; Classifier les sols en tenant compte des grands groupes ; Elaborer des cartes thématiques à l’échelle provinciale et départementale ; Elaborer des cartes agro-0climatiques sur la base des données scientifiques fiables sur l’état actuel, l’évolution des sols et l’environnement agricole de notre pays.

Entretien réalisé par Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon