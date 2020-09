Quartiers propres : la députée Atsame Bekale sur le terrain

La mauvaise canalisation des eaux de pluies est l'une des principales causes d'inondations à Libreville en général, dans le 5e arrondissement en particulier. C'est conscient de cela que la députée du Parti démocratique gabonais (PDG) du 1er siège du 5e arrondissement, Aline Clémence Atsame Bekale, a initié, il y a une semaine, une opération "quartiers propres" dans son fief électoral.

L'objectif étant de débarrasser les bassins-versants et autres caniveaux des détritus et hautes herbes qui empêchent la bonne circulation des eaux ; mais également de sensibiliser les populations à garder leur environnement propre et sain. Ce d'autant plus que la saison pluvieuse pointe à l'horizon.

L'élue nationale était accompagnée dans cette tâche par une bonne partie des habitants du 5e arrondissement, en tête desquelles le 1er adjoint au maire, Davy Ovono Obiang.

Munis de pelles, râteaux, fourches, machettes brouettes, ils ont désherbé, curé et assaini les canalisations encombrées. De Plein-Ciel Bissegué à Mindoubé, en passant par Beau-Séjour, etc., les nombreux ponts de l'arrondissement, offerts pour la plupart par le défunt député Guy-Francois Mouguengui Koumba, ont également reçu une cure de jouvence. Les travaux ont d'ailleurs débuté par une minute de silence en mémoire de ce député disparu au mois de mai de l'année en cours.

Cette action de salubrité était une manière pour celle qui était encore députée suppléante il y a peu, de prendre attache avec les populations de son arrondissement, maintenant qu'elle est leur principale représentante à l'Assemblée nationale.



CM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société