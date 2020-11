Protocole sanitaire : des dispositifs et une vigilance

Dans les moindres détails, les responsables s'étaient assurés que les mesures barrières seraient respectées jusqu'au bout, et que rien ne viendrait mettre en danger la santé des élèves ainsi que celle de leurs parents qui étaient nombreux à procéder aux formalités d'inscription et de réinscription au passage des reporters de "L'Union".

À l'école primaire Martine-Oulabou sur l'avenue Jean-Paul-II, par exemple, ou encore à l'école publique ENS B, aucune personne n'a été admise sans se plier au rituel du thermoflashage et de la désinfection des mains, et surtout au respect scrupuleux du port du masque. D'ailleurs obligatoire dans les lieux publics. L'observation de la distanciation sociale a été également stricte dans les salles d'attente et dans les enceintes d'établissements où les élèves et même leurs parents venaient prendre des informations et consulter les emplois de temps.