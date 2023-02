Protection sociale : les acteurs culturels gabonais accèdent à l'assurance-maladie obligatoire

L'ASSURANCE-MALADIE obligatoire en République gabonaise est désormais accessible aux artistes et acteurs culturels. Leur processus d'enrôlement à la Cnamgs (Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale) a débuté. C'était au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. La cérémonie y relative s'est déroulée en présence du directeur général de la Cnamgs, Séverin Anguilé, des secrétaires généraux des ministères de la Culture et des Arts, Minko Mi Ndong N'nang, et de la Santé, Patrice Ontina.

Après la première édition de la Nuit du talent en novembre 2022, l'adoption, en Conseil des ministres, du projet de loi portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel, le 20 janvier dernier, ainsi que les nombreux événements organisés pour la valorisation de notre patrimoine culturel, ce sont les professionnels des œuvres de l'esprit qui se disent ainsi honorés. Par exemple, pour No, artiste-poète urbain, il s'agit là d'un grand pas vers l'amélioration des conditions de vie des hommes et femmes de culture. "C'est une action qui réconforte les artistes", a-t-il confié à L'Union. Tout comme Ida Moulaka, artiste-chanteuse qui se réjouit du fait que les acteurs culturels n'ont cessé d'être mis à l'honneur depuis plusieurs mois déjà. Mais, le meilleur reste à venir, a assuré le SG du ministère de la Culture. "Un chronogramme va être mis en place pour procéder également à l'enrôlement des artistes dans l'arrière-pays. Avec le concours du ministère de la Santé et de la Cnamgs", a-t-il déclaré. Se conformant ainsi à la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'améliorer les conditions de vie des artistes, le ministère en charge de la Culture a fait le choix de commencer par une préoccupation majeure : celle de la santé et du bien-être.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon