Propos tribalistes sur les réseaux sociaux : la HAC tire la sonnette d'alarme

Face au déferlement de posts à caractère tribaliste observés depuis quelque temps sur le cyberespace national, notamment à travers les réseaux sociaux, alimenté dangereusement par certains compatriotes se définissant comme activistes du web ou influenceurs, la Haute autorité de la communication (HAC), en sa qualité de régulateur dudit espace, a, lors de sa séance plénière ordinaire du jeudi 27 juin 2024, dirigé par son président, Germain Ngoyo Moussavou, tiré la sonnette d'alarme.

Tant il s'agit de graves dérives, nuisibles au vivre-ensemble et à l’unité du peuple gabonais.

Le régulateur en a profité pour rappeler à l'opinion que les discours de haine, notamment ceux basés sur la stigmatisation ethnique, constituent une menace réelle à la paix civile et que les auteurs de tels actes peuvent être passibles de poursuites judiciaires.

À cet effet, Germain Ngoyo Moussavou et les siens ont mis en garde les futurs contrevenants en leur rappelant les dispositions du Code de la Communication.

De fait, l'article 115 nouveau stipule : " Toute personne physique ou morale lésée par un contenu numérique peut demander le retrait des informations, images mises en cause. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux blogs et tout autre format numérique. En cas d’inexécution dans un délai de vingt-quatre (24) heures, le requérant peut porter l’affaire devant les juridictions compétentes préalablement à l’exercice du droit de réponse tel que prévu par la présente loi. Le juge des référés peut être saisi lorsque le contenu mis en cause porte gravement atteinte à la dignité humaine, à la cohésion nationale ou à l’ordre public. Dans ce dernier cas, il est saisi soit par le procureur de la République, soit par le ministre de l’Intérieur ".

Occasion par ailleurs pour l'organe de régulation d'appeler les professionnels des médias à la prudence et au professionnalisme face au traitement de ce type d'information dévastateur.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon