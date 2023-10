Prix des jeunes Innovateurs africains pour la santé : 4 chercheurs primés

Teniola Adedeji (Nigeria) et le Dr Moses Ochora (Ouganda) comme premiers lauréats. Nura Izath (Ouganda) et Muhammad Abdullahi (Nigeria) deuxièmes gagnants de la 2e édition du prix des jeunes innovateurs africains pour la Santé ont été primés lors du Forum Galien Afrique.

Lequel, tenu à Dakar du 3 au 7 octobre, célèbre la créativité et l'excellence dans le domaine de la science en Afrique. Le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé soutient de jeunes entrepreneurs en leur offrant des opportunités financières et en nature dont ils ont besoin pour faire progresser leurs innovations afin d'améliorer les résultats en matière de santé dans leurs communautés. Les primés l'ont été pour leur contribution à la couverture sanitaire universelle en Afrique. Entendu que de nombreux gouvernements africains ont manifesté leur volonté d'atteindre cette couverture d'ici 2 030.

Et les partenaires du prix, - la Fédération internationale de l'industrie du médicament (IFPMA), l’association représentant l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche, et Speak Up Africa -, de souligner que l'atteinte de l'objectif de la couverture sanitaire universelle pour tous et toutes d'ici 2 030 nécessite des investissements substantiels du secteur public et une action accélérée de la part des gouvernements et des partenaires… '' C'est pourquoi la deuxième édition du Prix est basée sur ce thème," a déclaré Yacine Djibo, directrice exécutive et fondatrice de Speak Up Africa.

Pour Thomas Cueni, directeur général de l’IFPMA,'' nous voulions garantir l'égalité des genres dans les prix de cette année, et je suis ravi que deux femmes et deux hommes soient récompensés. L’IFPMA continue de s'engager à accélérer l'innovation dans le cadre de la couverture universelle des soins de santé, et les lauréats d'aujourd'hui apporteront sans aucun doute une énorme contribution à cet objectif." "La réalisation de la couverture sanitaire universelle d'ici 2 030 est cruciale pour tenir la promesse du Programme de développement durable à l'horizon 2 030 et concrétiser le droit humain fondamental à la santé'', pense pour sa part le Dr Ibrahima Socé Fall, directeur du programme des maladies tropicales négligées à l'Organisation mondiale de la Santé et membre du jury.

À noter que le Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé est un programme lancé par Speak Up Africa et l’IFPMA, l’association internationale représentant l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche en 2021. Depuis son lancement, il s'est attaché à soutenir les jeunes entrepreneurs de la santé à travers l'Afrique. La deuxième édition du Prix offre aux lauréats un financement d'un montant total de 90 000 USD soit plus de 55 millions de francs CFA un programme de mentorat de trois mois par d'éminents chefs d'entreprise et bien d'autres accompagnements.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon